Quote Cagliari-Milan: pronostici partita, gol e primo marcatore

Rossoneri tornati al successo nel weekend: 1-0 fra luci e ombre al Verona, per tre punti che rilanciano le ambizioni dei meneghini. Sette giorni dopo il crollo nel derby: proprio l’Inter precede la formazione di Stefano Pioli in classifica. Quindici punti per la squadra di Simone Inzaghi e 12 per il Diavolo che nonostante tutto è li a mettere pressione ai cugini. 10 gol fatti per Leao e compagni, con 7 al passivo. Contro l’Hellas, secondo clean-sheet stagionale, dopo quello all’esordio a Bologna: Maignan per quest’ultimo e Sportiello per la gara di sabato scorso. In trasferta, il Milan ha vinto al Dall’Ara alla prima giornata e poi all’Olimpico contro la Roma, prima di cadere 5-1 da “Ospite” nel derby della Madonnina.

Quote Cagliari-Milan — Come riporta Oddschecker per le quote Cagliari-Milan il gradimento degli operatori verte sul segno 2. Le quote più alte arrivano da BetFlag a 1.61, con Better, Betfair, Sisal e Betway a 1.57. Una vittoria del Cagliari, segno 1, si accende a 6.20 su William Hill, con bet365 a 6.00, mentre Goldbet, Snai e Pokerstars Sport scendono a 5.75. Infine, il pari lo troviamo tra 4.20 di Planetwin365 e 4.10 di Novibet, con Netbet a 4.19 e LeoVegas a 4.12.

Passiamo alle reti, con l’Over 2.5 favorito e paga 1.96 su Betflag, con le altre lavagne che fanno crollare la quotazione a 1.83 su LeoVegas, a 1.81 su Betway e Netbet. Passiamo all’Under 2.5 che invece cresce a 1.92 su Snai e William Hill, con bet365 e Goldbet a 1.91. Il segno Goal prende forma a 1.90 su LeoVegas, a 1.85 su Sisal e Planetwin365, con Pokerstars Sport a 1.83. Il No-Goal vale 1.87 su Betfair, con Novibet e Better a 1.85. Infine, uno sguardo al primo marcatore. Nelle file sarde, attenzione all’ex Milan Petagna che si accende a 13 su bet365, con Sisal e Betfair a 12.50. Per la formazione di Pioli, ecco Jovic che alla prima da titolare vale 6.50 su bet365, 6.30 su Snai e 5.90 su LeoVegas.

I precedenti di Cagliari-Milan — Come rileva Oddschecker, Cagliari – Milan si gioca per la 89^ volta nella storia dei due club. Il bilancio è a forti tinte rossonere, con 51 successi dei meneghini, a fronte di 9 squilli sardi, mentre i segni X sono 28. Complessivamente, in casa dei Rossoblu, la formazione di Stefano Pioli è imbattuta da cinque trasferte di fila. L’ultimo ko risale al 2017, ultima giornata di campionato e successo isolano per 2-1. Da quel momento, il Diavolo ha ottenuto un pari e quattro vittorie, di cui tre di fila nelle ultime tre apparizioni all’Unipol Domus.

