Bologna-Milan, le quote della prima partita di Serie A

Milan piglia tutto nel calciomercato. Dalla cessione di Sandro Tonali il club rossonero ha reinvestito tutti gli 80 milioni incassati. Un cambio di pelle totale per i meneghini che hanno giocato molte amichevoli nel pre-campionato: tre in terra americana contro Real Madrid (sconfitta per 3-2), Juventus (2-2) e infine Barcellona (altro Ko per 1-0). Tornati in Italia, Giroud e soci hanno vinto il Trofeo Silvio Berlusconi ai calci di rigore contro il Monza (1-1 nei 90 minuti), ko inaspettato con il Trento (1-0) e successi finali, vs Etoile Sahel (4-0) e Novara (4-2). Da lunedì si fa sul serio per entrambe.

Le quote di Bologna-Milan — Come riporta Oddschecker, le quote di Bologna-Milan sono a favore dei rossoneri, con il segno 2 che trova gradimento fra gli operatori. Una vittoria degli uomini di Pioli paga a 2.06 su Netbet e Novibet, con Betway a 2.04, mentre Goldbet e Pokerstars Sport scendono a 2.01. Un successo emiliano prende forma a 3.75 su Sisal e Better, con Snai a 3.70. Infine, il segno X si accende a 3.40 su bet365, Planetwin365 e Betfair. Passiamo alle reti e l’Over 2.5 non è favorito, come dimostrano le lavagne di Bet365 a 2.10, Snai e Betfair a 2.00. Di conseguenza l’Under 2.5 scende a 1.75 su Goldbet, Sisal e Betway. Il Gol è leggermente favorito su Netbet, Better a 1.83, con Novibet a 1.80. Il No-Gol è poco distante a 1.94 su Snai, a 1.92 su Planetwin e 1.90 su Pokerstars Sport. In ottica risultato esatto, il 2-0 per il Milan si accende a 10.00 su Sisal, Snai e Betfair, mentre il pari per 1-1 lo troviamo a 6.65 su Better e Novibet, con Betway a 6.60.

I precedenti della partita — Come rileva Oddschecker, Bologna – Milan si gioca per la 183^ volta nella storia dei due club: bilancio a tinte rossonere con 86 successi, rispetto alle 50 vittorie rossoblu e 46 segni X. La squadra di Pioli è imbattuta da 15 incroci di fila contro i felsinei: 12 acuti e tre pareggi. L’ultimo squillo emiliano risale al 6 gennaio 2016, 1-0 a San Siro. Davanti al pubblico amico, il Bologna non batte i meneghini da 21 anni: 2-0 il 10 marzo 2002. Da quel momento il Diavolo è uscito indenne dal Dall’Ara in 17 match di fila, con 12 successi e cinque pareggi.