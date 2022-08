Quote Atalanta-Milan, Pioli favorito contro Gasperini

Atalanta-Milan, news e le ultime notizie sulla partita dei rossoneri a Bergamo. La comparazione quote e le analisi dei bookmakers

Matteo Ronchetti

Avvio in salita per il Milan campione d’Italia in carica. Dopo l’impegno di San Siro contro l’Udinese, concluso con la vittoria della squadra di Pioli davanti ai propri tifosi, già un banco di prova piuttosto importante. Domenica 21 agosto alle 20.45, infatti, è in programma la trasferta in casa dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini, reduce dal successo al Ferraris contro la Sampdoria. Sembrano esserci, dunque, tutti i presupposti per un match ad altissima intensità, anche perché la Dea, che quest’anno guarderà le Coppe solamente dalla televisione, vuole immediatamente tornare in Europa. E dall’altra parte c’è chi deve difendere il titolo: Ibrahimovic e compagni sono convinti di avere tutte le armi a disposizione per ripetersi dopo il grande campionato dello scorso anno.

GLI ULTIMI RISULTATI

Il Milan arriva all’appuntamento con l’Atalanta dopo aver conquistato i primi tre punti della stagione. Impegnati a San Siro contro l’Udinese, i rossoneri hanno rifilato il poker agli avversari (goal di Theo Hernandez, doppietta di Rebic e poi Brahim Diaz). I bianconeri erano andati in rete con Becao dopo due minuti dal fischio d’inizio, ma poi si sono lasciati recuperare nonostante il raddoppio di Masina al 45’+4’. L’Atalanta, invece, al Ferraris contro la Sampdoria, si è portata in vantaggio con Toloi al 26’ per poi raddoppiare in pieno recupero con Lookman. Per l’Atalanta, Pioli avrà tutta la rosa, ad eccezione di Ibrahimovic, a disposizione: facile pensare che i nuovi acquisti, Origi e De Ketelaere tra tutti, possano collezionare più minuti in campo. In casa Atalanta continuano a non lavorare con il resto dei compagni gli infortunati Ederson e Koopmeiners, mentre potrebbe recuperare Demiral in difesa.

I PRECEDENTI

Atalanta e Milan si sfideranno domenica sera per la 123esima volta in Serie A (la 62esima se si considerano solamente le gare giocate al Gewiss Stadium, ex Atleti Azzurri d’Italia. Il bilancio pende dalla parte degli ospiti, usciti vittoriosi da 54 incontri contro i 25 dei padroni di casa, 43 i pareggi. I numeri si confermano a tinte rossonere se, invece, si parla delle sfide casalinghe per i nerazzurri (25 i successi del Milan, solamente 14 quelli dell’Atalanta). L’ultimo precedente risale allo scorso campionato quando il Milan s’impose a San Siro per 2-0 contro l’Atalanta. Risale al 3 ottobre 2021, invece, la vittoria più recedente dei rossoneri a Bergamo (in quell’occasione i goal furono siglati da Calabria, Tonali e Leao per il definitivo 2-3). Andando indietro nel tempo, infine, si analizza l’ultimo successo dell’Atalanta in casa contro il Milan: era il 22 dicembre 2019 e il risultato fu un sonoro 5-0 con le firme di Gomez, Pasalic, Ilicic (doppietta) e Muriel. A proposito di marcature, riporta OddsChecker, gli indiziati speciali per i bookie per mettere a segno il primo goal sono Zapata e Giroud, rispettivamente a 6.25 e 6.50 su LeoVegas.

LE QUOTE DI ATALANTA-MILAN

Secondo le rilevazioni di OddsChecker, Atalanta-Milan sarà una gara equilibrata. Gli ospiti sono favoriti: il loro successo è quotato a 2.50 su Betfair e Novibet. Ma la forbice tra il segno 1 e il 2 è tutt’altro che ampia: la vittoria della squadra di casa è in grado di pagare fino a 2.83 volte la posta su Planetwin (2.75 se si opta per Snai). Il pareggio, infine, raggiunge una quota massima di 3.50 su Betfair, Better, LeoVegas e Goldbet. I bookie dimostrano di non aver preso una posizione nettissima neanche in merito al numerod i goal che giungeranno nel corso dei 90’. L’Over 2.5 è in “vantaggio” con una quota che raggiungere l’1.75 su LeoVegas (l’Under sta a 2.10 su Pokerstars e Betfair). Molto più definita, infine, l’idea degli scommettitori sul Gol/NoGol. L’ipotesi che entrambe le squadre riescano ad andare a segno è la più probabile. Su LeoVegas, ad esempio, la soglia fissata è di 1.58 (1.55 su Planetwin). La situazione opposta, e dunque quella che vede il numero “zero” accanto a una delle due formazioni, va dal 2.25 di Pokerstars al 2.38 di Betfair. Gli esperti, infine, si sono sbilanciati in merito al risultato esatto: i più probabili sono l’1-1 e l’1-2, rispettivamente a 6.75 e 10.00 su Snai (il primo score che pone l’Atalanta in vantaggio è il 2-1, quotato a 11 sul medesimo portale).