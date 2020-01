CALCIOMERCATO JUVENTUS – La Juventus ha ufficializzato la cessione dell’attaccante Han Kwang Son all’Al Duhail, club qatariota in cui è andato anche Mario Mandzukic. L’ex centravanti del Perugia e del Cagliari raggiunge così il croato e il marocchino Mehdi Benatia, anch’egli ex Juve. Operazione da 5 milioni per il classe 1998 e contratto fino al 2024.

