Calciomercato Milan – Chi è Florian Thauvin: gol e skills (VIDEO)

CALCIOMERCATO MILAN – Florian Thauvin è uno dei tanti nomi accostati recentemente al Milan. Il francese campione del mondo è tra le idee per il prossimo calciomercato rossonero. Non è chiaro quali siano al momento le idee di Ivan Gazidis tra allenatore e dirigenti, ma tant’è che cominciano a circolare numerosi profili.

Conosciamo meglio Thauvin, ecco un video con gol e skills del calciatore attualmente di proprietà del Marsiglia. Ha un contratto in scadenza la prossima stagione, giugno 2021. Il suo valore attuale secondo Transfermarkt è di 32 milioni di euro, ma vista la situazione fisica e contrattuale, con un rinnovo che pare non arriverà, il prezzo è inevitabilmente destinato a scendere.

Thauvin è un classe 1993, lo scorso gennaio ha compiuto 27 anni. Il suo ruolo è di ala destra, esterno dunque, adattabile sia a centrocampo che nel tridente. Piede preferito: sinistro. Ha passato l’intera stagione da infortuni, problemi di “artroscopia”. Lo scorso 6 marzo era rientrato tra i convocati, e aveva giocato appena dieci minuti contro l’Amiens. Poi l’emergenza coronavirus ha fermato tutto, e dunque anche il suo rientro in campo.

Molto meglio i numeri della stagione precedente: 37 presenze totali tra Ligue 1, coppa nazionale ed Europa League. Ha segnato ben 18 gol e servito 9 assist vincenti. Grandissimi numeri, i quali in questa stagione non hanno avuto continuità per via dell’infortunio. Un peccatoper Thauvin, già nel giro della nazionale maggiore in questi anni. Nel 2018 ha anche vinto il Mondiale con la Francia. Nel 2013 altro Mondiale, ma con la Francia Under-20.

È il nome giusto per il Milan? Difficile dirlo, visto che parliamo di un giocatore la cui condizione fisica è altamente incerta. Le problematiche per via dell’emergenza covid-19 non hanno affatto facilitato le cose. Vedremo se nelle prossime settimane si riprenderà e soprattutto se Thauvin troverà spazio. Magari in due mesi può dimostrare di essere sano fisicamente e dunque avere possibilità di cercare una nuova destinazione. Il Milan però non si ferma a Thauvin, e ha in mente molti altri obiettivi per il futuro: i dettagli >>>

