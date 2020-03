Serie B – Benevento, Inzaghi ha rinnovato il contratto

NEWS SERIE B – Oreste Vigorito, Presidente del Benevento, ha annunciato in conferenza stampa il prolungamento di contratto di Filippo Inzaghi, ex attaccante ed ex allenatore del Milan, oggi tecnico della compagine sannita che sta dominando il torneo di Serie B, per un’ulteriore stagione, 2020-2021, quella che, molto probabilmente, vedrà i giallorossi tornare a giocare nella massima serie.

“Avrei voluto dare la notizia, d’accordo con lui, tanto tempo fa e sarebbe stato confermato anche se oggi stessimo lottando per non retrocedere. Il nostro rapporto, anche a livello umano, ci ha dato tanto ed iniziò già a Pinzolo, durante la preparazione estiva – ha detto Vigorito -. I contratti erano già stati sottoscritti da mesi e nessuno sapeva che sarei venuto da voi a renderlo ufficiale”.

Intanto, in casa Milan, si fa sempre più intricata la questione societaria, con l’evidente spaccatura tra Zvonimir Boban e Ivan Gazidis. Per le dichiarazioni del croato sull’amministratore delegato sudafricano, continua a leggere >>>

