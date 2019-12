Rui Costa: “Se Ibrahimovic sta bene fa la differenza, non conta l’età”

ULTIME MILAN – È stato uno dei giocatori più qualitativi della Serie A tra la fine degli anni ’90 e inizio 2000. Ha vinto tutto col Milan ed è rimasto nel cuore dei tifosi. Si parla di Manuel Rui Costa, portoghese che oggi è dirigente del Benfica. Intervistato da Sky in occasione del Globe Soccer Awards ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic e altri argomenti: “Cristiano Ronaldo è così, stupisce tutti i giorni. Penso che neanche lui in questo momento riesca a sapere quando smetterà. Per ora continuerà a essere al top per altri anni”.

Sul Milan: “Non sta facendo quello che invece è normale per questa squadra. Per quanto riguarda Ibra non importa l’età. Se è in condizione di giocare può fare bene. Al Milan potrà anche essere un riferimento e uno stimolo per squadra e tifosi. Se ha accettato questo progetto significa che è ancora in grado di fare bene”.

