Profiling – Dani Olmo, il gioiellino spagnolo che piace a mezza Europa

CALCIOMERCATO MILAN – E’ da qualche giorno che in Croazia parlano di un accordo in dirittura d’arrivo tra Milan e Dinamo Zagabria per Dani Olmo, calciatore classe 1998. Giovane di prospettiva, ma allo stesso tempo già pronto per palcoscenici importanti. Insomma,un profilo perfetto per gli standard del fondo Elliott. Scopriamo insieme le caratteristiche dello spagnolo.

Nome: Daniel Olmo Carvajal

Età: 21 (nato il 7 maggio del 1998 a Terrassa)

Nazionalità: Spagnola

Squadra: Dinamo Zagabria

Ruolo: Trequartista

Piede preferito: Destro

Prezzo: 35 milioni di euro (fonte: trasfermarkt)

CARRIERA E CURIOSITÀ

La sua carriera inizia nell’Espanyol, ma nel 2007 approda nella cantera del Barcellona. In Spagna parlano del suo grande potenziale, ma Dani Olmo a sedici anni decide nel 2014 di trasferirsi in carriera alla Dinamo Zagabria. La scelta è stata complicata e soprattutto criticata da tutta la Spagna, ma è stato lo stesso giocatore a spiegarla in un’intervista rilasciata al Mundo Deportivo: “All’inizio questa cosa sembrava folle per chiunque, ma la verità è che nessun’altra squadra mi avrebbe potuto offrire quello che mi offriva la Dinamo, cioè la possibilità di far parte fin da subito di un progetto di alto livello”.

Per quanto riguarda la Nazionale, Dani Olmo ha fatto tutte le trafila con le giovanili spagnole, ma in realtà ha pensato fino all’ultimo di ottenere la cittadinanza croata per giocare nella Nazionale maggiore croata (così come svelato Tomislav Svetina, direttore della Dinamo Zagabria). La svolta in ogni caso arriva nell’ottobre 2018, cioè quando Dani Olmo ha fatto il suo esordio nell’Under 21 spagnola, subentrando nel secondo tempo nella partita contro l’Albania.

