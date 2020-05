Profiling – Calciomercato Milan: arriva Kilian, il pupillo di Rangnick

CALCIOMERCATO MILAN -Il calcio è fermo per l’emergenza coronavirus, ma è chiaro che il Milan deve anche iniziare a pensare alla prossima stagione per non farsi trovare impreparato, con Rangnick che probabilmente sarà il nuovo allenatore rossonero. Tra i profili seguiti c’è Luca Kilian, difensore centrale in forza al Paderborn. Scopriamo insieme nelle prossime pagine le caratteristiche del tedesco.

Nome: Luca Jannis Kilian

Età: 20 (nato il 1 settembre del 1999 a Dortmund)

Nazionalità: Tedesca

Squadra: Paderborn

Ruolo: Difensore centrale

Piede preferito: Destro

Prezzo: 2 milioni di euro, clausola rescissoria (fonte: trasfermarkt)

CARRIERA E CURIOSITÀ

Luca Kilian, classe 1999, viene considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo. La sua carriera è iniziata nelle giovanili del Borussia Dortmund, dove ha esordito nella seconda squadra il 28 luglio 2018 nell’incontro vinto contro il Bonner per 2 a 1. Il difensore si mette subito in mostra, tanto è vero che viene acquistato dal Paderborn, con cui fino a questo momento ha giocato 13 partite in Bundesliga, prima di essere fermato dal coronavirus. La curiosità? Kilian è stato il primo giocatore tedesco positivo al Covid-19. Per quanto riguarda la Nazionale, il difensore si è fatto tutta la trafila con le giovanili, disputando partite con la Germania Under 18, 19, 20 e 21. Ora tutti attendono l’esordio in quella maggiore, che probabilmente non tarderà ad arrivare.

