Premier League – Ufficiale: Liverpool, arriva Minamino

CALCIOMERCATO – Come se non bastasse il tridente da sogno Salah-Firmino-Mané, il Liverpool mette a segno un altro colpo in attacco. Si tratta di Takumi Minamino, attaccante giapponese fin qui del Red Bull Salisburgo. L’acquisto è stato ufficializzato dallo stesso club inglese attraverso un comunicato ufficiale. Il calciatore giapponese, che vestirà la maglia numero 18, ha collezionato con la squadra austriaca 199 presenze condite da 64 gol. A proposito di Premier League, Carlo Ancelotti sta per firmare il contratto come nuovo allenatore dell’Everton, continua a leggere >>>

