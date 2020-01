PM – Calciomercato Milan, rinviato l’incontro con l’agente di Rodriguez

CALCIOMERCATO MILAN – Sono ore decisive per il futuro di Ricardo Rodriguez. Sono infatti sempre più insistenti le voci che vogliono il terzino alla corte di Gattuso al Napoli, ma stando a quanto riportato dal nostro inviato a Casa Milan, Tiziano Palmieri, l’incontro tra la dirigenza rossonera e Gianluca Di Domenico, agente del calciatore, è stato rinviato.La trattativa con il Napoli è sempre molto calda, ma probabilmente vanno risolti ancora alcuni dettagli tra i due club, che sono in costante contatto nelle ultime ore. Per scoprire l’offerta degli azzurri, continua a leggere >>>

