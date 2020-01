Paratici: “Bernardeschi non è in uscita. Su Emre Can…”

CALCIOMERCATO MILAN – Una settimana intensissima è quella che ci si aspetta sul fronte calciomercato. Milan e Juventus potrebbero essere tra i club più attivi. Le due squadre stanno parlando di Federico Bernardeschi e Paquetà. Di questo e non solo ha parlato Fabio Paratici ai microfoni di Sky.

Su De Sciglio-Kurzawa: “Nel mercato nascono opportunità, ci si parla tra club di un certo livello. È un’ipotesi lo scambio, che stiamo portando avanti. Vedremo se sarà possibile”.

Su Emre Can: “Emre è un giocatore importante. Contenti se rimane. Se ci sarà un’opportunità che va bene a tutti, valuteremo. Ci sono tante squadre, è normale abbia così tante spasimanti importanti. Vedremo”.

Su Bernardeschi: “Abbiamo rosa ampia e di qualità, è normale che Bernardeschi come tanti sia appetito da altri club. Nessuna trattativa in corso con Barcellona e Milan. Vedremo le ipotesi di scambio col PSG per De Sciglio. Per il resto, vediamo cosa succederà. Speriamo che Emre resti, ma se uscirà non sarà sostituito”.

