Paquetà: “Spero di restare, vediamo cosa succede”

CALCIOMERCATO MILAN – Una sessione di calciomercato intensissima per essere quella di gennaio. Il Milan sta cambiando tantissimo e tutti in squadra sembrano essere potenzialmente in vendita. Tra questi anche Paquetà, centrocampista rossonero arrivato appena un anno fa e che sembra già pronto a dire addio. Dopo un impatto eccezionale, infatti, il brasiliano non è più riuscito a rendersi protagonista e Leonardo vorrebbe portarlo al Paris Saint-Germain. Finora, però, le offerte non hanno mai soddisfatto il Milan, che lo lascerebbe andare solo per 45 milioni. Tuttavia, oggi, interrogato da alcuni tifosi del Milan, che gli chiedevano se sarebbe andato al PSG o invece se sarebbe rimasto, il numero 39 rossonero ha risposto: “Speriamo, vediamo…” Niente di chiaro, niente di definito. Situazione che può svilupparsi in un senso o nell’altro.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android