Milan – Szoboszlai e Rafael Leao ‘flirtano’ su Instagram (FOTO)

MERCATO MILAN – Un’amicizia social tra Dominik Szoboszlai e Rafael Leao che in futuro potrebbe sfociare in campo? Un’ipotesi non così tanto campata per aria, visto che il centrocampista ungherese è da mesi nel mirino del Milan come rinforzo per il prossimo futuro. Piace molto a Ralf Rangnick, che con molta probabilità sarà il futuro manager dei rossoneri.

Intanto su Instagram Leao e Szoboszlai si scambiano messaggi. L'ungherese ha scritto un post nel quale è felice per la ripartenza del calcio in gran parte dell'Europa e soprattutto per la vittoria della Coppa Nazionale da parte della sua squadra, il Red Bull Salisburgo. Leao commenta con un'emoji e Szoboszlai risponde con un'altra emoji con il 'cuore' (screen in basso). Intanto con la ripresa del calcio in Italia, tra Coppa Italia e Serie A, il Milan corre un grande rischio: l'analisi