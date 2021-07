Mercato Milan – Chi è Ballo-Touré: ruolo, caratteristiche e skills (Video)

Con un colpo di scena degno di un film da Oscar, il Milan inizia a trattare con il Monaco per Fodé Ballo-Touré. Nei giorni scorsi si è parlato molto di Giuseppe Pezzella come idea di mercato rossonera per il vice Theo Hernandez. E invece no: Paolo Maldini e Frederic Massara hanno messo la freccia per un calciatore a sorpresa che potrebbe presto colmare la mancanza del terzino sinistro. Nelle prossime schede conosceremo insieme l'obiettivo rossonero. Ecco skills, caratteristiche e numeri del classe 1997.