Calciomercato Milan – Il Bayer Leverkusen offre Paulinho (VIDEO)

CALCIOMERCATO MILAN – Paulo Henrique Sampaio Filho, più comunemente noto come Paulinho, è un attaccante classe 2000 di proprietà del Bayer Leverkusen. A parte la nazionalità brasiliana, non ha nulla a che vedere con il più famoso Paulinho (classe 1988) ex Barcellona tra le altre.

Il Bayer Leverkusen, proprietaria del cartellino, avrebbe proposto il calciatore a due club italiani: Milan e Roma. Almeno questo è quanto riferiscono i colleghi di Tuttomercatoweb.com. Paulinho detiene il record come primo classe 2000 a segnare nel Braisileirao, a 17 anni e 9 giorni, con la maglia del Vasco da Gama, dal quale il Bayer lo acquisterà per circa 18 milioni di euro (più bonus che porterebbero la cifra a circa 30 milioni) nell’estate 2018.

Paulinho è un’ala sinistra, classe 2000 come già detto, il prossimo luglio compirà 20 anni. Un profilo molto noto a Ralf Rangnick, il quale non solo lo ha studiato, ma lo stima particolarmente. Inoltre rientra nella politica dei giovani under-23 che vorrebbe portare al Milan. Alto 177cm, piede destro.

In questa stagione Paulinho ha collezionato 13 presenze, segnato 3 gol (di cui 2 alla ripresa della Bundesliga post-Lockdown, contro l’Eintracht Francoforte, giocando da trequartista) e servito 1 assist, sempre nella stessa partita (video in alto). Ha un contratto fino al giugno 2023, ma il Bayer Leverkusen vorrebbe cederlo per far cassa. Il costo del cartellino non è chiaro ancora, ma potrebbe essere ceduto ad una cifra inferiore rispetto a quella pagata dai tedeschi nel 2018.

