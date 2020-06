Calciomercato Milan – Sfida all’Inter per Radulovic: ecco chi è

CALCIOMERCATO MILAN – Andrija Radulovic è l’ultimo talento accostato al Milan. In particolare si parla di un possibile derby con l’Inter per assicurarsi il calciatore della Stella Rossa. A riferirlo è il giornalista del Corriere dello Sport Fabio Massimo Splendore, intervenuto ai microfoni di calciomercato.it.

Ma conosciamo meglio Andrija Radulovic: si tratta di un trequartista classe 2002, che ha un contratto con la Stella Rossa fino al giugno 2022. Nato in Montenegro, ha però giocato con la nazionale della Serbia U17 e U19. Compirà 18 anni il prossimo 3 luglio: 180 cm, piede preferito sinistro. I numeri di questa stagione: 11 presenze, 3 gol e 2 assist.

“Si tratta di un ’10’. Il ragazzo piaceva e piace molto allo Schalke 04, che prima dell’emergenza Coronavirus era davvero vicino alla chiusura dell’operazione. Adesso la pista però si è raffreddata. Il ragazzo fa del dribbling e del tiro la sua forza, ama ricevere palla tra i piedi. Il Milan lo ha visto in coppa nella sfida tra Partizan e Stella Rossa e lo sta seguendo con attenzione approfittando dello stallo che attualmente c’è sia in Germania che in Spagna, visto che interessa anche al Valencia, che sembra però essere attendista”. Questo il profilo tracciato dal giornalista Fabio Massimo Splendore.

L’Inter ha contatto per Radulovic, visto che Dejan Stankovic è l’allenatore della Stella Rossa: “L’affare può costare 2 milioni di euro. La Stella Rossa è disponibile a parlare del giocatore. L’ostacolo maggiore può essere il fatto che il giocatore sia extracomunitario. Quello che credo, nonostante si parli di un talento importante, è che sia facile che un giocatore come lui possa fare magari una stagione in prestito a farsi le ossa”.

