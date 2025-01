Calciomercato Milan – Obiettivo Samu Costa: dati, statistiche, skills e costo

Calciomercato Milan, chi è Samu Costa: ruolo e dati

Samuel de Almeida Costa è nato ad Aveiro, in Portogallo, il 27 novembre 2000 ed ha 24 anni. Dopo esser cresciuto nel settore giovanile del Braga, ha giocato la sua prima ed unica partita con la Prima Squadra al termine della stagione 2019/2020, in occasione dell'ultima giornata di campionato contro il Porto. Nel 2020 è passato in prestito agli spagnoli dell'Almeria, coi quali ha esordito il 27 settembre contro il Lugo in occasione della prima giornata di Serie B spagnola. Il 24 gennaio 2021, segnò il suo primo gol con l'Almeria, in campionato, contro il Sabadell. A fine stagione, gli spagnoli lo riscattano per 5.25 milioni di euro. Samu Costa ha giocato con l'Almeria fino al 2023, collezionando 113 presenze, segnando 3 gol e fornendo 5 assist.