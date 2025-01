Calciomercato Milan, ecco chi è Troy Parrott: giovane bomber irlandese

Calciomercato Milan - Ecco chi è Troy Parrott

Troy Daniel Parrott è nato a Dublino, capitale dell'Irlanda, il 4 febbraio 2002 ed il mese prossimo compirà 23 anni. A 15 anni, lasciò la sua patria e si trasferì in Inghilterra, dove giocò nelle giovanili del Tottenham. Egli esordì con gli Spurs il 24 settembre 2019 contro Colchester United in Carabao Cup. Dalla stagione 2020/2021 fino alla scorsa stagione, Parrott ha giocato in prestito in diverse squadre: Milwall prima ed Ipswich Town poi (20/21); MK Dons (21/22); Preston North End (22/23); Excelsior (23/24).