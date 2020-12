Calciomercato Milan, obiettivo Thuram: stipendio, valore e statistiche

Ultime Notizie Mercato Milan: obiettivo Thuram

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Secondo molti serve un vice di Zlatan Ibrahimovic, ma nel Milan c’è la consapevolezza che prendere un centravanti di livello che faccia la riserva allo svedese classe 1981 è difficile. Ecco perché potrebbe arrivare un altro tipo di giocatore, che possa fare sia il centravanti che l’esterno e giocare di più. Il tutto, probabilmente, condizionato alla partenza di Samu Castillejo, spagnolo classe 1995 dal quale i rossoneri sperano di ottenere almeno 13 milioni.

In tal senso, Paolo Maldini e Frederic Massara sono al lavoro ormai e stanno seguendo ormai da tempo Marcus Thuram, francese classe 1997. Si è messo in mostra con il Borussia Moenchengladbach, con cui ha collezionato finora 18 gol e 16 assist in 57 partite. Numeri decisamente importanti. Thuram, giovane e già forte, sarebbe perfetto per rinforzare sia le fasce sia il ruolo di vice Ibra. Il prezzo però è già molto alto: servono almeno 40 milioni per strapparlo ai tedeschi.

Veloce e potente, può giocare come detto su entrambe le fasce, ma anche come punta. In tal senso, ricorda un po’ Rafael Leao, portoghese classe 1999 del Milan. Già da tempo il Milan lo segue con attenzione. Quest’anno ha fatto bene anche in Champions League, collezionando in totale 4 gol e 8 assist in 20 partite. Ha uno stipendio contenuto e sarebbe l’ideale per le idee del Milan. L’unico ostacolo è proprio il costosissimo cartellino.

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>