Calciomercato Milan, obiettivo Thauvin: stipendio, valore e statistiche

Ultime Notizie Calciomercato Milan: obiettivo Thauvin

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Uno degli obiettivi di mercato del Milan è sicuramente Florian Thauvin, calciatore del Marsiglia. Ad annunciarlo lo stesso Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica rossonera, in un’intervista a Telefoot. Ecco cosa ha detto:

“Thauvin? E’ un giocatore che sarà a fine contratto, quindi è un giocatore dal punto di vista economico interessante. E’ un giocatore di alto livello. Non è propriamente il prototipo del giocatore che abbiamo preso in questi due anni per età – ha spiegato Maldini – .Quello che diciamo sempre noi, però, è che il mix giusto sia quello formato da tanti giocatori giovani con giocatori con un pochino più di esperienza che possono dare qualcosina in più. Sicuramente è un profilo che va seguito”.

Ricordiamo che Thauvin ha un contratto in scadenza con il Marsiglia nel 2021, e secondo transfermakt ha un valore attuale di 32 milioni di euro. Il francese ha uno stipendio di 4 milioni d euro l’anno e avrebbe rifiutato l’ultima proposta di rinnovo da parte del Marsiglia. Insomma, stiamo parlando di un calciatore importante, che effettivamente rappresenta un’opportunità di mercato del club rossonero.

I numeri di Thauvin in stagione, nonostante il futuro incerto, sono tutt’altro che deficitari. Fino a questo momento in Ligue 1 ha segnato 6 gol e realizzato 6 assist in 15 presenze, per un totale di 1.101 minuti. Anche 6 presenze in Champions League e un assist totalizzato. Al di là comunque dei numeri, siamo di fronte a un calciatore che può fare la differenza, anche se il campionato italiano è diverso da quello francese. Vedremo cosa succederà, ma il Milan pensa a Thauvin. CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>