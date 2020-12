Calciomercato Milan, obiettivo Kabak: stipendio, valore e statistiche

Ultime Notizie Calciomercato Milan: obiettivo Kabak

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – La sessione di calciomercato è ormai alle porte e la volontà del Milan sull’acquisto di un difensore centrale non è cambiata. Una priorità espressa già nel corso dell’estate e che farà da padrone anche nella prossime settimane. Quello che non cambia sono gli obiettivi per rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. In tal senso il nome di Ozan Kabak è sempre nella mente di Paolo Maldini e Frederic Massara; un vero e proprio pupillo seguito ormai da un anno e mezzo.

Nell’estate del 2019 il turco decise di lasciare lo Stoccarda per trasferirsi allo Schalke 04, non sentendosela di sposare la causa rossonera. Come successo tra settembre e ottobre, la dirigenza potrebbe provare ancora l’assalto a Kabak, la cui stagione non sta andando esattamente come previsto. La sua squadra occupa l’ultimo posto in classifica in Bundesliga, con soli 4 punti conquistati in 13 partite. In mezzo anche una maxi squalifica per quattro giornate per uno sputo diretto al giocatore del Werner Brema Augustinsson. Un episodio che sottolinea un lato del carattere non esattamente semplice da domare.

Eppure il Milan non sembra intenzionato al passo indietro e lo ritiene adatto per diversi motivi. Innanzitutto per la sua età (classe 2000), ma anche per un ingaggio tutt’altro che proibitivo da 1,8 milioni di euro annui. Occhio invece al valore di mercato, ancora particolarmente eccessivo: secondo quanto riferisce ‘Transfermarkt’, il prezzo del suo cartellino costa 25 milioni di euro, cifra che il Milan difficilmente sarà disposto a sborsare. Il calciomercato di gennaio è ormai alle porte, staremo a vedere se i rossoneri tenteranno nuovamente l’assalto a Ozan Kabak. TUTTE LE NEWS PIÙ IMPORTANTI SUL CALCIOMERCATO MILAN >>>