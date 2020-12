Calciomercato Milan, obiettivo Jovic: stipendio, valore e statistiche

Ultime Notizie CalcioMercato Milan: obiettivo Jovic

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – L’infortunio di Zlatan Ibrahimovic e ancora prima il Coronavirus hanno risollevato una problematica che sembrava superata alla fine del mercato: la necessità di un attaccante che possa sostituire lo svedese classe 1981. Il Milan valuta con attenzione, consapevole di quanto sia importante scegliere un centravanti molto forte, visto che il prossimo anno Ibra potrebbe non esserci, ma anche di quanto sia difficile prendere qualcuno che accetti di fare panchina per 6 mesi, minimo…

Ecco perché si potrebbe provare a trovare soluzioni alternative per il momento e poi agire con più chiarezza in estate, quando si saprà anche se Ibrahimovic avrà rinnovato o no. Una delle idee che restano sempre valide è certamente quella che porta a Luka Jovic. L’attaccante serbo è un classe 1997 e, dunque, è ancora molto giovane. Inoltre ha l’esperienza giusta e potrebbe fare la differenza. Inoltre, al Real Madrid non gioca e dunque potrebbe accettare di fare una stagione, la prossima, dividendosi la maglia da titolare con Ibra.

Il vero problema è che il Real lo ha pagato 63 milioni appena un anno e mezzo fa e non vorrebbe andare a perderci. Il Milan, dal canto suo, non vuole spendere certe cifre, soprattutto per un giovane che non gioca ormai da tempo. Ecco perché la soluzione potrebbe essere un prestito biennale con obbligo di riscatto a 22 milioni. Una soluzione che consentirebbe anche al Real di non fare minusvalenza.

Col club madrileno una soluzione comunque si troverebbe. Da sciogliere il nodo ingaggio, con Jovic che attualmente percepisce circa 5 milioni netti. Non tantissimi, ma comunque più di quelli che vorrebbe pagare il Milan. Anche da questo punto di vista, comunque, probabilmente se si vorrà si troverà un accordo.

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>