Calciomercato Milan, obiettivo Isco: stipendio, valore e statistiche

Ultime Notizie Calciomercato Milan: obiettivo Isco

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Isco obiettivo del Milan. Come appreso dalla nostra redazione, le sue quotazioni sono in salita in caso di addio di Hakan Calhanoglu. Al momento, infatti, il club rossonero e il turco sono distanti, e dunque un possibile addio a giugno prende quota.

Già qualche settimana fa, l’agente di Isco (suo padre), ha messo in evidenza la volontà del giocatore di lasciare il Real Madrid. Queste le sue parole in un’intervista rilasciata a El Larguero. “In questo momento non abbiamo offerte, ma Isco vuole provare un altro campionato. Restare al Real fino a fine stagione? Non sarebbe un problema”. Insomma, l’addio dal Real Madrid, almeno a giugno, sembra scontato.

Ricordiamo che Isco ha ingaggio netto da 7 milioni di euro e ha un contratto in scadenza con il Real Madrid nel 2022. Lo spagnolo non ha intenzione di rinnovare, e quindi l’ipotesi più probabile è un addio a giugno. Il suo valore attuale, secondo transfermarkt.it, è di 20 milioni di euro, nonostante la scadenza tra due anni del suo contratto. Stiamo parlando evidentemente di un giocatore importante, che a 28 anni è nel pieno della sua maturità calcistica.

Tra l’altro in questa stagione Isco è stato utilizzato pochissimo da Zinedine Zidane. Lo dimostrano i numeri: fino a questo momento lo spagnolo ha totalizzato 10 presenze in Liga per un totale di 344 minuti, mentre in Champions solo 13 minuti contro lo Shakhtar Donetsk. Nessun gol realizzato. E’ evidente come l’ex Malaga non rientri nei piani del tecnico, che dunque non si opporrà alla cessione. I rapporti tra il Milan e il Real Madrid, così come dimostrato gli affari Theo Hernandez e Brahim Diaz, sono ottimi, e dunque Maldini può davvero affondare il colpo.

