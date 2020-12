Calciomercato Milan, obiettivo De Paul: stipendio, valore e statistiche

Ultime Notizie Calciomercato Milan: obiettivo De Paul

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Rodrigo De Paul obiettivo di mercato del Milan. Maldini e Massara si interrogano sul possibile sostituto di Hakan Calhanoglu, che sembra essere sempre più lontano dal Diavolo. Il turco, infatti, ha un contratto in scadenza nel 2021, ma al momento le parti sono distanti.

Tra i vari nomi in lizza c’è quello di De Paul. Il centrocampista negli ultimi mesi ha fatto un deciso salto di qualità, diventando un elemento importante anche nella nazionale argentina. Il calciatore è diventato davvero indispensabile per Gotti, il quale da diverso tempo ha dichiarato di come il classe 1994 sia pronto per una grande squadra. Insomma, la sensazione è che a giugno De Paul lasci il Friuli, anche se non ci sarà alcun tipo di polemica: “Se un giorno dovrò andare via, non succederà facendo casino o polemica”, ha dichiarato il giocatore in passato.

Ricordiamo che De Paul ha un ingaggio da 1 milione di euro e ha un contratto in scadenza con l’Udinese nel 2024. Il suo valore attuale, secondo transfermarkt.it, è di 30 milioni di euro. Stiamo parlando di un giocatore ormai pronto per il grande salto, che può giocare sia a centrocampo e sia in posizione più avanzata. La concorrenza è elevata, visto che sull’argentino ci sono diverse squadre importanti tra cui la Juventus.

Fino a questo momento De Paul ha totalizzato 14 presenze con l’Udinese in questa stagione: 3 gol, 3 assist, e in generale un grande apporto sia in fase difensiva che offensiva. Nella prima parte dell’annata, a causa di numerosi infortuni nel club bianconero, l’argentino ha giocato anche davanti alla difesa, a testimonianza della maturazione avvenuta in questi mesi. Insomma, il classico elemento che farebbe molto comodo a Stefano Pioli per rendere la squadra ancora più competitiva. Vedremo cosa succederà, ma De Paul è un obiettivo concreto.

