Calciomercato Milan – Le cinque cose che non sai su Giroud

Olivier Giroud si appresta a diventare un nuovo attaccante del Milan. Ecco le cinque curiosità che non sapete sul centravanti francese

Carmelo Barillà

CHI E' GIROUD — Olivier Jonathan Giroud nasce il 30 settembre 1986 a Chambéry, nella Francia Sud-orientale. In carriera ha vestito le maglie di Grenoble, Istres, Tours, Montpellier, Arsenal e Chelsea. Ora si prepara ad indossare quella del Milan. Attaccante che ha spesso tolto le castagne dal fuoco ai club in cui ha militato. Un centravanti utile alla causa e pronto a sacrificare il successo personale a vantaggio di quello di squadra. Capace di sfruttare al massimo le occasioni, gli spezzoni finali di gara, senza troppe pressioni. Bomber a fari bassi, che non brilla per tecnica, ma in grado di segnare più di Zidane e Platini in nazionale. Il Milan si prepara ad accoglierlo. Ma andiamo a scoprire cinque curiosità sul prossimo attaccante rossonero.

DANZA MODERNA — Un colpo dello scorpione per vincere il FIFAPuskás Award. Una "mossa" derivata da un corso seguito da giovane. Come raccontato da Giroud, infatti, il francese ha praticato danza moderna nel percorso universitario allo STEPS (Scienze e tecniche delle attività fisiche e sportive). Sul gol con l'Arsenal contro il Crystal Palace ha detto: "Ricorda la figura di una coreografia di quelle che all'università provavo al corso di danza".

IL FRATELLO MANCATO CALCIATORE — Una sorella che da piccola voleva bucargli il pallone e due fratelli maggiori, che lo soprannominavano Chaussette, ovvero “Calzino”, in omaggio al lupo di 'Balla coi lupi'. Uno di questi, Romain, era un promettente difensore. Incrociò sui campi giovanili Henry e Trézéguet, passò per il centro formativo dell'Auxerre, ma non andò mai oltre. Oggi fa il dietologo.

LA FEDE CATTOLICA — Giroud è un convinto cattolico. Legge la Bibbia, prega prima di entrare in campo. Sul braccio sinistro, tra i tanti tatuaggi, ha una croce. Sul braccio destro, il primo versetto del Salmo 22: "Dominus Regit Me Et Nihil Mihi Deerit", ovvero 'Il Signore mi governa, non mi mancherà nulla'.

TRA CALENDARI E PROFUMI — Attaccante di culto in Inghilterra, Giroud ha posato nudo per un calendario. Il tutto, ovviamente, per beneficenza. È stato anche volto di un profumo e ha prestato la voce a Green Goblin, uno dei protagonisti del cartone 'Spider Man – Un nuovo universo'. Nel 2015 è stato, inoltre, eletto calciatore più bello della Premier League.

VITA PRIVATA CON UN PO' D'ITALIA — Il Milan sarà la sua prima squadra italiana. Ma nella vita di Giroud c'è già un po' del nostro Paese. Le sue nonne, infatti, hanno origini italiane. L'attaccante conosce già qualche parola nella nostra lingua e tifa Milan per via di Shevchenko, suo idolo da bambino. Al suo fianco, da diversi anni, c'è Jennifer. I due si sono conosciuti quando erano giovani e non si sono più lasciati, nonostante qualche voce di tradimento da parte del francese qualche anno fa. Il matrimonio si è celebrato nel 2011 e da questa relazione sono nati i figli Evan e Jade.