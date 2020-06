Calciomercato Milan – Josip Brekalo per l’attacco? Ecco chi è

CALCIOMERCATO MILAN – L’ultimo nome accostato al Milan in ordine cronologico pare Josip Brekalo, attaccante di proprietà del Wolfsburg, fino al giugno 2023. Classe 1998, tra qualche settimana compirà 22 anni. Nato in Croazia, a Zagabria precisamente, è cresciuto calcisticamente propria nella Dinamo Zagabria.

Nell’estate 2016 il salto in Bundesliga (pagato 10 milioni di euro), prima al Wolfsburg, poi allo Stoccarda in prestito e poi definitivamente tornato ai biancoverdi. Dal novembre 2018 è nel giro della nazionale maggiore, dove al momento non ha segnato nessun gol. Sono invece 29 i gol segnati tra l’under-16 e l’under-21 della Croazia.

Secondo le ultime indiscrezioni, pare che ci sia il Milan sull’attaccante croato. In particolare lo riferiscono i colleghi di tuttoatalanta.com, i quali scrivono anche dell’interesse del club nerazzurro di Gasperini. Conferme anche dai colleghi di Transfermarkt, che citano i due club italiani come unici (al momento) sulle tracce di Brekalo.

Si tratta di un ala sinistra, esterno sinistro, alto 175 cm, piede preferito: destro. Può anche agire sulla fascia opposta o ricoprire il ruolo di seconda punta più vicino alla porta. Il suo valore è intorno ai 10-15 milioni di euro secondo Transfermarkt, ma poi tutto dipenderà dagli interessi di mercato delle varie ed eventuali squadre.

Ottimi i numeri nel corso di questa stagione con il Wolfsburg: 36 partite totali giocate (di cui 8 in Europa League) per un totale di 7 gol e 7 assist (in EL 3 gol e 3 assist).

