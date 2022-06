Calciomercato Milan – Si riavvicina Diallo: conosciamolo meglio (Video)

Tra i vari nomi fatti per il Milan dopo il termine della faccenda Botman , gli esperti di calciomercato hanno riproposto quello di Abdou Diallo . Tra le fonti che hanno accostato nuovamente (la prima volta è stata durante l'ultima finestra di calciomercato invernale) il difensore del PSG ai rossoneri, ci sono la Gazzetta dello Sport e Gianluca Di Marzio.

Sebbene le trattative non siano ad uno stato avanzato, è giusto cominciare a conoscere meglio quello che potrebbe essere il nuovo centrale del Milan.

Abdou Diallo nasce a Tours , comune francese attraversato dalla Loira , il 4 Maggio 1996. Il primo settore giovanile importante ad accorgersi di lui è quello del Monaco . Dopo 3 anni, dal 2011 al 2014, Diallo riesce ad esordire con la prima squadra monegasca. Lo spazio è ridotto, infatti durante l'estate del 2015 il Monaco decide di girare in prestito il giovane francosenegalese allo Zulte-Waregem, in Belgio . Dopo un'annata tutto sommato soddisfacente, Diallo torna al club del Principato restando ai margini della rosa vincitrice del campionato di Ligue 1 2016/17.

L'anno successivo è quello dell'esplosione : il Mainz crede in lui e Diallo ne ripaga tempestivamente la fiducia. Il difensore mette a segno una stagione straordinaria che gli vale il trasferimento al Borussia Dortmund per 28 milioni.

Una sola stagione a Dortmund ed arriva la chiamata della madre patria, nelle vesti della massima eminenza calcistica: nell'estate '19, il PSG compra Diallo per 32 milioni di euro . Dopo 3 stagioni da comprimario a Parigi , probabilmente il 26enne vuole provare una nuova esperienza.

Diallo nasce come difensore centrale ed è il ruolo che predilige, ma grazia al suo ottimo piede e alla sua discreta velocità ha ricoperto anche i ruoli di mediano e terzino sinistro. Affronta molto bene le situazioni a campo aperto, mentre va più in difficoltà nel merito della difesa bassa. Queste caratteristiche possono rendere Diallo accomunabile a Kalulu e Tomori, con l'auspicio che nel caso firmasse per il Milan possa replicarne le prestazioni.