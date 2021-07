Calciomercato Milan – Chi è Tadic: ruolo, caratteristiche e skills (Video)

Il calciomercato del Milan non è ancora decollato del tutto. L'acquisto di Mike Maignan e il riscatto di Fikayo Tomori sono le uniche due operazioni finora concluse. Manca però soltanto l'ufficialità per le conferme di Sandro Tonali e Brahim Diaz. Dopo aver risolto queste grane, ecco che Paolo Maldini si tufferà nella ricerca di un nuovo trequartista che possa sostituire Hakan Calhanoglu. Tantissimi i nomi emersi in tal senso, ma ce n'è uno che sta piano piano prendendo forma: si tratta di Dusan Tadic dell'Ajax. Un profilo d'esperienza al servizio di Stefano Pioli. Conosciamo meglio il serbo nelle prossime schede: ecco video, caratteristiche e numeri!