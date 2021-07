Calciomercato Milan – Chi è Schick: ruolo, caratteristiche e skills (Video)

Continua la ricerca del Milan ad almeno un attaccante da affiancare a Zlatan Ibrahimovic. Il nome più gettonato, da settimane, è sempre quello di Olivier Giroud. I rossoneri hanno trovato l'accordo con il giocatore e aspettano soltanto che il Chelsea lo liberi a parametro zero. Ci sono però altri profili che interessano, alcuni più datati altri meno. L'ultimo, in ordine di tempo, è Patrik Schick del Bayer Leverkusen. L'ex attaccante della Roma si è reso protagonista in questi Europei con 4 gol, uno dei quali addirittura da centrocampo. Conosciamo meglio il classe 1996 tra video, numeri e caratteristiche nelle prossime schede!