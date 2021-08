Calciomercato Milan – Chi è Pellegri: ruolo, prezzo e skills (VIDEO)

Un fulmine a ciel sereno. Nella giornata di oggi è emerso all'improvviso l'interesse del Milan per Pietro Pellegri. Il giovane attaccante italiano è emigrato in Francia nel gennaio 2018, quando il Monaco rimase folgorato dalla sua precocità e dalle sue prestazioni con la maglia del Genoa. Adesso il suo ritorno in Italia sembra più vicino che mai, con i rossoneri che lo stanno trattando in prestito. Il classe 2001 potrebbe dunque diventare la tanto declamata terza punta a disposizione di Stefano Pioli. Ma chi è esattamente Pietro Pellegri? Conosciamolo meglio nelle prossime schede!