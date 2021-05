Calciomercato Milan – Chi è Maignan: ruolo, stipendio e skills (Video)

Mike Maignan sarà il nuovo portiere del Milan nelle prossime stagioni: ecco il focus sul portiere francese classe 1995

Maignan è cresciuto nelle giovanili del Psg. Nel 2013 firma il suo primo contratto da professionista, ma non riesce ad esordire in prima squadra. Nel 2015 viene acquistato dal Lille, che gli fa firmare un contratto di cinque anni. L'esordio in Ligue 1 arriva nel settembre dello stesso anno sostituendo Enyama e parando un calcio di rigore. La curiosità è che anche nella partita successiva Maignan ha parato un tiro dal dischetto. Dopo due anni diventa titolare del Lille al posto di Enyeama, cioè a partire dalla stagione 2017-2018. Il 30 maggio 2019 debutta nella nazionale maggiore francese in un amichevole contro l'Ucraina. E' stato inserito nella lista dei convocati per l'Europeo.