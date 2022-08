Calciomercato Milan – Chi è Jean Onana: ruolo, numeri, curiosità (Video)

Il Milan in questa sessione di calciomercato è molto interessato a Jean Onana, centrocampista classe 2000 del Bordeaux. Il Diavolo vorrebbe concludere l’affare ad una sola condizione: con la formula del prestito con diritto di riscatto. Difficile, però, che i Girondini si privino di un tassello così importante se non dietro un corrispettivo in denaro. Dunque, più probabile giungere ad un accordo per un prestito oneroso con obbligo oppure per una cessione a titolo definitivo. Il valore del cartellino fatto dal Bordeaux è di circa 6-7 milioni di euro. Serve un elemento che vada ad arricchire la mediana a disposizione di Stefano Pioli e Onana sembra il profilo perfetto per il Milan. Nelle prossime schede andremo a conoscere meglio l'obiettivo dei rossoneri.