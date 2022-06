Mercato Milan – Chi è De Ketelaere: ruolo, numeri e skills (Video)

Il Milan in questa sessione di calciomercato è molto interessato a Charles De Ketelaere del Club Brugge. Il belga è considerato uno dei maggiori talenti del futuro, ha tutto per diventare un giocatore totale ed uno dei più dominanti dei prossimi anni. Poco appariscente, ma capace di far parlare il campo. Nonostante una faccia ancora da bambino, De Ketelaere è già molto maturo se consideriamo la sua età. Andiamo a conoscere meglio il classe 2001 nelle prossime pagine. Intanto, qui sotto un saggio delle sue qualità tecniche.