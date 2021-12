Calciomercato Milan – Chi è Bremer: ruolo, stipendio e skills (Video)

Un imprevisto che costringerà il Milan ad intervenire sul calciomercato di gennaio. Paolo Maldini e Frederic Massara dovranno disegnare il profilo adatto che andrà a sostituire Simon Kjaer, che ha terminato anzitempo la stagione per un infortunio al ginocchio. Sono tanti i nomi accostati ai rossoneri, tra questi c'è Gleison Bremer del Torino. Il difensore è cresciuto in maniera esponenziale negli ultimi mesi e sembra ormai pronto al salto di qualità. In attesa di eventuali sviluppi, conosciamolo meglio nelle prossime schede.