Calciomercato Milan, dalla Germania con gol: chi è Jonathan Burkardt

Calciomercato Milan - Chi è Burkardt? Ruolo e dati

Jonathan Michael Burkardt è nato a Darmstadt, in Germania, l'11 luglio 2000 ed ha 24 anni. Cresciuto nel settore giovanile della squadra della sua città natale, a 14 anni passò al Mainz. Il 15 settembre del 2018, egli esordì tra i professionisti contro l'Augsburg, in occasione di un match di Bundesliga. Il 17 giugno del 2020, in una partita di campionato contro il Borussia Dortmund, segnò il suo primo gol con la maglia dei Die Nullfünfer (Gli Zerocinque). Nel 2021, Burkardt vinse gli Europei Under 21 con la Nazionale Tedesca. Ad ottobre dello scorso anno, il classe 2000 esordì con la Nazionale maggiore, in occasione di un match di Nations League contro la Bosnia-Erzegovina.