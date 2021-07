Calciomercato Milan – Alla ricerca del trequartista perduto: tutti i nomi

Continua il casting del Milan per il ruolo di trequartista in questa sessione estiva di calciomercato. Nonostante il ritorno di Brahim Diaz, i rossoneri cercano ancora un altro calciatore che possa dare fantasia sulla trequarti, così da alternarsi allo spagnolo. Non dimentichiamo che il Milan disputerà tre competizioni nella prossima stagione: Serie A, Coppa Italia e Champions League. Per misurarsi con le big italiane e, soprattutto, con quelle europee servono titolari e riserve all'altezza. Tanti i nomi accostati ai rossoneri in questo calciomercato. Andiamo a vedere nelle prossime schede cosa potrebbe dare ognuno di loro (caratteristiche, ruoli) e quali sarebbero, eventualmente le formule dei trasferimenti e le cifre.