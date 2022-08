Vilhena alla Salernitana, Pedullà svela: “L’ha cercato il Milan”

Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, ha parlato del nuovo acquisto operato dalla Salernitana Tony Vilhena, cercato in passato anche dal Milan. Questo quanto riportato sul proprio sito dal volto di Sportitalia: "Olandese classe 1995. È lui il profilo individuato dalla dirigenza della Salernitana per rinforzare con decisione il centrocampo di mister Nicola. Si parla un gran bene di Vilhena già da diversi anni ed è stato seguito in passate sessioni di mercato da Inter, Milan e Sampdoria tra le altre. Nel 2012 è stato inoltre inserito da Don Balón nella speciale lista dei migliori calciatori nati dopo il 1991. Insomma, uno da non sottovalutare".