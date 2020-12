Valore rosa Milan – Saelemaekers, che intuizione! E il prezzo sale..

Valore rosa Milan – Saelemaekers, che intuizione! Il jolly dei rossoneri

MILAN NEWS – Gennaio 2020. A Linate sbarca un ragazzo biondo, giovane e dal cognome quasi impronunciabile. Arriva dall’Anderlecht e inizialmente non è chiaro se per fare l’esterno alto a destra, oppure il terzino dal momento che in Belgio ha svolto diversi ruoli nella sua ancora breve carriera. Parliamo di Alexis Saelemaekers sul quale lo scetticismo circa un suo possibile impiego importante e duraturo al Milan in pochi puntavano. Eppure, tutti si sono dovuti ricredere, imparare la pronuncia corretta del suo cognome ed elogiare il classe ’99 che tanto bene sta facendo come esterno destro.

Recentemente Paolo Maldini in una intervista ha rivelato come Saelemaekers sia stato l’ottimo risultato dello scouting rossonero, che ha nella figura di Geoffrey Moncada il principale uomo di punta. Prima di diventare un titolare fisso in questa stagione, il classe 1999 belga ha dovuto faticare per trovare spazio. Solamente 32 minuti distribuiti in 3 presenze. Ma dopo il lockdown qualcosa è cambiato. Con le gare in rapida sequenza e il poco tempo per recuperare le energie, Saelemaekers ha trovato sempre più continuità, conquistando la fiducia di Pioli e scalando le gerarchie.

Dopo l’estate, Alexis ha superato definitivamente Castillejo tra i preferiti di Pioli, venendo promosso a titolare sull’esterno di destra. Saelemaekers si sta dimostrando soprattutto un uomo di campionato, dal momento che in Europa League – preliminari esclusi – è stato impiegato solamente 10 minuti nel match di esordio contro il Celtic Glasgow.

In estate è stato ufficialmente riscattato dall’Anderlecht per una cifra totale di 7 milioni (3,5 erano già stati versati a gennaio). Ma oggi la valutazione economica di Saelemaekers è aumentata in maniera considerevole. Il sito Transfermarkt lo valuta 15 milioni, ma in realtà la scadenza del contratto lontana (2024), la titolarità nella squadra e la giovane età, rendono il valore complessivo del suo cartellino in rampa di lancio e potenzialmente decisamente più costoso. Insomma, con lui lo scouting rossonero ha fatto decisamente bingo, con la speranza che Saelemaekers possa essere da esempio per chi arriverà al Milan nei prossimi anni.

