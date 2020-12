Valore rosa Milan – Rebic ora vale oro! Che affare per i rossoneri

MILAN NEWS – Se dovessimo ripercorrere la storia di Ante Rebic da quando ha cominciato a vestire la maglia del Milan nell’estate del 2019, sarebbe davvero difficile non stupirsi di quanto oggi sia diventato un calciatore così importante e decisivo per il club di via Aldo Rossi. L’attaccante croato è arrivato a Milano negli ultimi giorni della sessione estiva dello scorso anno, quando la dirigenza rossonera trovò l’accordo con l’Eintracht Francoforte per uno scambio di prestiti biennale con André Silva.

Il rendimento, almeno in un primo momento, non è stato certamente dei migliori, tanto che a dicembre 2019 si ventilava l’ipotesi di un suo ritorno in Germania visto il suo scarso impiego con Giampaolo prima e con Pioli poi. Successivamente, in contemporanea con l’arrivo di Ibrahimovic, ecco l’esplosione del ragazzo di Spalato. Dal 19 gennaio, infatti, arriva la svolta. Dopo la doppietta decisiva contro l’Udinese a San Siro, Rebic non si ferma più e tra campionato e Coppa Italia segna ben 12 gol diventando un titolare fisso.

Il riscatto a cifre insolite

Le prestazioni di Rebic convincono il Milan a riscattarlo dall’Eintracht Francoforte. Ma le cifre sono piuttosto insolite. I rossoneri, infatti, non fanno trapelare inizialmente il costo dell’operazione. Poi da fonti tedesche, emerge come il Milan abbia investito appena 5 milioni per il croato (ancora meno l’esborso dei tedeschi per André Silva: appena 2,5 milioni). Ma la sua valutazione è su ben altri livelli. Rebic, infatti, secondo Transfermakt, aveva un valore di 40 milioni nel momento in cui passa dai tedeschi al Milan, decresce a 24 milioni a dicembre e si rialza a 32 milioni in estate. Rebic ha oggi un contratto in scadenza nel 2025 ed è destinato a diventare un punto fisso della squadra nei prossimi anni.

