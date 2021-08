UFFICIALE – Il Barcellona saluta Leo Messi: ecco il comunicato del club

Il Barcellona, attraverso un comunicato ufficiale, ha comunicato la clamorosa separazione da Leo Messi. Questo il motivo della rottura

Il Barcellona comunica la clamorosa rottura con Leo Messi. Il motivo non sta in un'incomprensione tra le parti, ma nell'impossibilità di firmare un accordo a causa del regolamento della Liga spagnola. Ecco la spiegazione nella nota ufficiale del club.

"Sebbene sia stato raggiunto un accordo tra FC Barcelona e Leo Messi e con la chiara intenzione di entrambe le parti di firmare oggi un nuovo contratto, non sarà possibile formalizzare il tutto a causa di ostacoli economici e strutturali (regolamento del campionato spagnolo). Di fronte a questa situazione, Lionel Messi non rimarrà legato all'FC Barcelona. Entrambe le parti sono profondamente dispiaciute che alla fine i desideri sia del giocatore che del club non possano essere esauditi. Il Barça ringrazia Messi per il suo contributo e gli augura il meglio nella sua vita personale e professionale".