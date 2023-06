Ufficiale, Aouar alla Roma: era un possibile obiettivo del Milan

Il calciatore Houssem Aouar passa ufficialmente alla Roma come parametro zero: il centrocampista era stato accostato anche al Milan

Il Milan in questa stagione, potrebbe anche sfruttare molto il calciomercato riguardo i parametri zero anche se molti giocatori che potevano essere degli obiettivi, stanno sfumando. Per esempio Tielemans andato ufficialemte all'Aston Villa. Anche un altro possibile nome sfuma del tutto. Ufficiale il centrocampista ex Lione, Houssem Aouar, passa alla Roma come parametro zero. Ecco il messaggio social dei giallorossi.