Tuttosport, le pagelle del calciomercato estivo: al Milan voto 8

Milan da applausi nelle pagelle del calciomercato estivo stilate da 'Tuttosport'. Primo in Serie A davanti Atalanta, Fiorentina e Inter (7,5)

'Tuttosport' oggi in edicola ha stilato le sue pagelle del calciomercato estivo 2021. Il Milan di Stefano Pioli, secondo il quotidiano torinese, è la squadra che si è mossa meglio in questa sessione di trattative. Il club di Via Aldo Rossi, infatti, è stato premiato con un voto alto, 8, terminando, in questa speciale graduatoria, davanti Atalanta, Fiorentina e Inter (voto 7,5).