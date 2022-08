Tottenham e Arsenal su Kalulu e Tonali? Il Milan lavora ai rinnovi

Il Milan è al lavoro anche per i rinnovi di Pierre Kalulu e di Sandro Tonali, due grandi protagonisti dell'ultimo scudetto rossonero. I dirigenti del club di via Aldo Rossi, infatti, vogliono respingere gli assalti di alcune squadre europee. Per Kalulu si sarebbe mosso il Tottenham di Antonio Conte, mentre per Tonali avrebbe avanzato un'offerta l'Arsenal.