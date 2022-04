Torino, il possibile sostituto di Bremer potrebbe arrivare dal Milan | News

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Torino potrebbe acquistare un difensore del Milan per sostituire Gleison Bremer

Nonostante abbia rinnovato da poco, Gleison Bremer probabilmente dirà addio al Torino al termine di questa stagione. Il difensore brasiliano ha dimostrato di aver completato la sua crescita e, adesso, aspetta la chiamata di un grande club per fare un ulteriore salto di qualità. Sull'ex Atletico Mineiro si sono mossi da tempo sia il Milan che l' Inter , con il club nerazzurro in vantaggio sui rossoneri. La squadra allenata da Simone Inzaghi , infatti, avrebbe individuato in Bremer il sostituto ideale di Stefan De Vrij , in scadenza di contratto proprio con il club di Viale della Liberazione.

Secondo quanto riferisce 'Tuttosport', il Torino starebbe pensando ad un difensore di proprietà del Milan per sostituire Bremer. Si tratta di Mattia Caldara, calciatore attualmente in prestito al Venezia. I lagunari riscatteranno l'ex Atalanta qualora otterranno la salvezza che, ad oggi, non è per nulla scontata come testimonia la terz'ultima posizione in classifica. Dunque, in caso di retrocessione, il classe 1994 tornerebbe al Milan, società con il quale è in scadenza nel giugno del 2023. Milan, le top news di oggi: esclusiva Scanzi, bomba dalla Spagna.