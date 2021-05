Torino-Milan, occhi su Bremer: è un obiettivo di mercato del Diavolo

Bremer guiderà la difesa granata in Torino-Milan di questa sera. Il giocatore brasiliano potrebbe rinforzare i rossoneri in estate. Il punto

Daniele Triolo

Questa sera, in occasione di Torino-Milan, sarà il brasiliano Bremer a guidare la difesa granata in assenza di Armando Izzo e Nicolas N'Koulou. Partita importante, questa, per il classe 1997, visto che, come riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola, è un obiettivo di mercato proprio dei rossoneri.

Il Milan avrebbe messo nel mirino Bremer (e con lui l'esterno destro ivoriano Wilfried Singo) per l'eventuale sostituzione di Alessio Romagnoli qualora, in estate, il capitano rossonero dovesse essere ceduto in caso di mancato accordo sul rinnovo del contratto. Ma Bremer potrebbe giungere a Milano, sponda milanista, anche in caso di mancato riscatto di Fikayo Tomori dal Chelsea.

Oltre al Milan, secondo il quotidiano torinese, Bremer interessa anche all'Inter, che potrebbe dover rimpiazzare Milan Škriniar nel caso in cui lo slovacco dovesse essere sacrificato sul mercato per fare casa, ed al Liverpool di Jürgen Klopp. Anche Carlo Ancelotti, manager dell'Everton, ci starebbe facendo più di un pensierino.

I due club di Premier League, in particolare, sarebbero pronti a sborsare ben 25 milioni di euro per Bremer. Una cifra che farebbe traballare Urbano Cairo, Presidente del Torino. Ancora presto per fare pronostici: il contratto di Bremer con i granata scadrà soltanto il 30 giugno 2023, ma resta comunque uno dei nomi che potranno accendere il mercato estivo 2021.

Per stasera, in occasione di Torino-Milan, Bremer non si ritroverà davanti Zlatan Ibrahimović e per i granata è una grande notizia. Ha già segnato due volte al Diavolo in Coppa Italia e stasera punta a limitarne la pericolosità in fase offensiva. Magari convincerà qualcuno, in Via Aldo Rossi, a fare un investimento su di lui. Ecco come e dove vedere Torino-Milan stasera >>>