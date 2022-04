Torino-Milan, tante storie di mercato. Passato e futuro | Serie A News

Torino e Milan, rivali stasera in Serie A, alimentano spesso il mercato. Quanti intrecci tra granata e rossoneri. E altri potrebbero arrivare

Daniele Triolo

Torino e Milan si sfideranno stasera in Serie A, ma come ha ricordato 'Tuttosport' oggi in edicola, spesso hanno alimentato il mercato degli ultimi anni. In particolare, per quanto concerne il centrocampo. Alcune trattative tra granata e rossoneri sono andate in porto, tante altre invece no.

L'ultima trattativa di mercato tra Torino e Milan risale alla scorsa estate e ha visto Tommaso Pobega passare in prestito secco ai granata di Ivan Jurić. Il Diavolo non ha voluto concedere alcuna opzione di riscatto al Toro sul classe 1999. I dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara, infatti, intendono riportarlo alla base in estate.

Jurić ha migliorato Pobega: lo ha fatto giocare sia nella mediana a due, sia sulla linea dei trequartisti. Dalla stagione 2022-2023, però, il ragazzo tornerà alla corte di Stefano Pioli a Milanello. Sarà utile, essendo cresciuto nel vivaio rossonero, per la compilazione delle liste per la partecipazione alla Serie A e alla Champions League. Ma anche e soprattutto come alternativa tattica a Sandro Tonali e Ismaël Bennacer.

Per 'Tuttosport', il cartellino di Pobega potrebbe essere una contropartita importante nel caso in cui il Milan, per rinforzare la propria difesa, vada sul brasiliano Gleison Bremer. A quanto pare, però, l'Inter è in vantaggio sul centrale del Torino ed i rossoneri, ad ogni modo, come prima scelta per la retroguardia dell'anno venturo, hanno individuato in Sven Botman (Lille) il nome giusto.

Nel gennaio 2021 il Milan aveva prelevato dal Torino, nel mercato invernale, il centrocampista Soualiho Meïte in prestito oneroso per 500mila euro con diritto di riscatto. Un'opzione mai esercitata dal club di Via Aldo Rossi. In estate, infatti, Meïte, tornato in granata, è stato ceduto al Benfica a titolo definitivo. E che dire di Rade Krunić, cercato a più riprese dal Torino soprattutto quando, sulla panchina del Toro, sedeva Marco Giampaolo, che l'aveva allenato all'Empoli.

Il tormentone di mercato tra Torino e Milan? Ma ovviamente Daniele Baselli. Una pista definitivamente tramontata quando i granata, a gennaio, si è trasferito al Cagliari. Ecco come e dove vedere Torino-Milan in tv o in diretta streaming >>>

