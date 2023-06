Tonali, parla l’agente Riso: “Partiamo tra poco” (VIDEO)

Giuseppe Riso, procuratore di Sandro Tonali, ha ulteriormente confermato la bontà della trattativa in corso tra il Milan e il Newcastle

Intercettato a Palazzo Parigi, Giuseppe Riso, procuratore di Sandro Tonali, con una breve frase ha confermato la bontà della trattiva tra il Milan e il Newcastle per il centrocampista italiano. "Parto tra poco", ha dichiarato ai giornalisti presenti nel luogo dell'incontro avvenuto questo pomeriggio tra le parti in questione per definire il trasferimento di Tonali nel club inglese. Ecco, di seguito, il video pubblicato da Luca Bendoni sul proprio profilo Twitter. Mercato Milan, Lukaku pista sempre più concreta.