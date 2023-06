Tonali-Newcastle, accordo raggiunto: sosterrà le visite mediche in Romania

Una notizia che di certo non farà piacere ai tifosi rossoneri: Sandro Tonali è virtualmente un calciatore del Newcastle. Come comunica Daniele Longo, giornalista di calciomercato.com, Milan e Newcastle hanno raggiunto ieri l'accordo per il trasferimento del centrocampista nel club inglese. Il numero 8 rossonero effettuerà le visite mediche direttamente nel ritiro dell'Italia Under 21 dove è impegnato al campionato europeo di categoria. Mercato Milan, Lukaku pista sempre più concreta.