Tonali, arrivato a Milano il d.s. del Newcastle Ashworth (VIDEO)

Sandro Tonali sempre più lontano dal Milan. Il Newcastle sembrerebbe veramente ad un passo dall'acquistare il forte centrocampista rossonero per una cifra intorno agli 80 milioni di euro. Una cessione che farà male ai tifosi del Milan ma a livello economico si tratta di una grande mossa di mercato in uscita da parte del club di via Aldo Rossi. Intanto giungono ulteriori novità in merito a questa trattativa.